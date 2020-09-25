Путин приехал посмотреть на военные учения "Кавказ-2020"

Владимир Путин сегодня присутствовал на основном этапе учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр. Подразделения Вооруженных Сил России, Армении, Белоруссии, Китая, Пакистана и Мьяным отрабатывали отражение атаки и нанесение огневого поражения условному противнику.

Верховного главнокомандующего сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Учения длятся уже почти неделю, они проходят на полигонах Южного военного округа и в акватории Черного и Каспийского морей. Всего в учениях задействованы около 80 тыс. человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 250 танков, а также до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Путин и Шойгу на учениях "Кавказ-2020". Фото: пресс-служба Кремля

Между тем, telegram-канал Baza опубликовал видео инцидента, который, якобы, произошел на учениях. Официального комментария от Минобороны по нему пока не поступило. На кадрах видно, что снаряд установки, похожей на комплекс С-400, падает рядом с военными, чего явно не должно быть по плану. Издание утверждает, что это не первое ЧП на учениях в Астраханской области: "Пару недель назад мы писали о подбитом танке T-90, в который случайно выстрелил другой танк. Кроме этого, один из военнослужащих случайно выстрелил в себя из гранатомета — у него оторвало руку".