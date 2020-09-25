"Враги столько не сделают": на праймериз "Единой России" по довыборам в ЕГД случился скандал

Участники праймериз "Единой России" по довыборам в Екатеринбургскую городскую думу резко раскритиковали организацию прошедшего сегодня мероприятия.

По предварительным подсчетам голосов, победили бывший депутат думы Антон Швалев и бизнесмен Виталий Чачин. Как заявил один из участников праймериз Игорь Рубцов, сама процедура и регламент были серьезно нарушены: за сутки были заменены условия проведения, состав выборщиков и счетной комиссии. Также, по его словам, была полностью изменена процедура голосования.

"Враги столько не сделают, сколько сделали сами неграмотные организаторы данного мероприятия", - отметил Рубцов.

По его словам, у него вызвало "очень серьезное подозрение", что за одержавших победу на праймериз двух кандидатов голосовали одни и те же люди, которые представляли разные районы города.

"У меня это вызвало серьезные сомнения в их личном выборе", - добавил Игорь Рубцов.

Он потребовал объяснений от руководства "ЕР".

Это же подтвердил еще один участник - член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко. По его словам, "регламент был наспех переделан".

"Произошло нарушение всяческих прав кандидатов, которые избираются от партии "Единая Россия", - заявил он и добавил, что теперь пойдет на довыборы в качестве самовыдвиженца.

Напомним, дополнительные выборы назначены на 22 ноября 2020 года. В данный момент для участия в них выдвинулись семь кандидатов.