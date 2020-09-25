Молодежный состав БК "Парма" не участвует в розыгрыше Кубка России по баскетболу

Молодежный состав баскетбольного клуба "Парма" не сможет принять участие в розыгрыше Кубка России по баскетболу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

"Накануне отъезда в Магнитогорск, где в этом году проводится отборочный раунд турнира, у троих игроков нашей "молодежки" тест на COVID-19 дал положительный результат. В команде приняты необходимые противоэпидемические меры", - сообщили в клубе.

В остальных командах "Пармы" заболевших нет. Накануне отъезда на матч с ЦСКА тест на COVID-19 сдал и основной состав. Результат теста - отрицательный у всей делегации, отправляющейся в Москву.