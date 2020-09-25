25 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Герман Греф (2020) | Фото: Сбер Конф

Герман Греф ожидает вторую волну коронавируса в ноябре

Глава Сбербанка Герман Греф, ссылаясь на оценки аналитиков компании, предсказывает приход второй волны коронавирусной эпидемии в России в ноябре.

"Что касается коронавируса, очевидным фактом уже является рост заболеваемости, пик, скорее всего, будет достигнут осенью, скорее всего, в ноябре, по нашим оценкам. Сколько он продлится - сегодня прогнозировать, наверное, сложно. Будет зависеть в том числе [от того], насколько мы с вами будем добросовестно соблюдать правила изоляции и правила ношения предметов защиты", - цитирует Грефа ТАСС.

Стоит отметить, что сегодня количество новых выявленных случаев коронавируса впервые с начала июня превысило 7 тыс., график заболеваемости стабильно растет на протяжении последних недель. Некоторые регионы начали повторно вводить карантинные ограничения.

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Герман Греф ожидает вторую волну коронавируса в ноябре

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Теги: герман греф, вторая волна, прогноз, сбербанк, пандемия, ноябрь



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