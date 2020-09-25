25 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Больница-долгострой, инфекционный корпус, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Москве из резерва выводятся ковидные койки, треть сотрудников мэрии уходит на удаленку

В Москве за последние сутки зарегистрировано 1560 новых случаев коронавируса. Еще вчера их была тысяча. В связи с этим в столице вводятся некоторые ограничения для людей из групп риска, а законсервированные ковидные койки выводятся из резерва.

"В Москве наблюдается общемировая тенденция — рост числа случаев заболеваний и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций. Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов", - сообщила вице-мэр Москвы по социальной политике Анастасия Ракова.

Ее шеф Сергей Собянин сообщил, что с понедельника треть сотрудников столичной мэрии перейдет на удаленку, то же самое он посоветовал сделать во всех крупных компаниях города.  

Что касается ограничений для пенсионеров, то они пока все же будут не такими суровыми, как весной. Так, власти не намерены блокировать проездные пожилых людей, чтобы они не ездили на общественном транспорте. Штрафов за выход из дома тоже не будет.

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В Москве из резерва выводятся ковидные койки, треть сотрудников мэрии уходит на удаленку

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Теги: коронавирус, вторая волна, удаленка, сергей собянин, ковидные койки



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