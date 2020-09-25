25 Сентября 2020
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пропускной режим, проверка автомобилей, ГИБДД (2020) | Фото: 74.мвд.рф

В Перми офицера ГИБДД заподозрили в использовании рабского труда

Нетривиальные трудовые отношения зафиксированы в Пермском крае.

Как передаёт Infox, один из начальников ГИБДД региона подозревается в использовании подчиненных ему гаишников в качестве рабочей силы.

Пермскими следственными органами на основании материалов краевого управления ФСБ России и доследственной проверки в отношении офицера, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждено уголовное дело.

Как минимум 3-4 сотрудника ГАИ годами не садились в машину ДПС, а ездили на строительные работы. При этом инспекторам ежемесячно начислялись и выплачивались согласно занимаемым должностям заработная плата и другое материальное довольствие. Ущерб государству оценивается в 900 тысяч рублей.

Напомним, примерно год назад жительница Мурманска освободилась из рабства в Дагестане. Однако нынешний случай показывает, что подобное случается не только в национальных республиках.

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В Перми офицера ГИБДД заподозрили в использовании рабского труда

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Теги: ГИБДД, рабство, Пермь



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