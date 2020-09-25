Большой футбол вернулся на стадион Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на стадионе Уралвагонзавода (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") уложено новое искусственное покрытие, которое позволит юным спортсменам эффективно тренироваться и проводить соревнования областного и городского уровней.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, на обновленном поле уже состоялись первые матчи. Старт одному из них - между футболистами ШОР "Спутник" 2004 и 2005 годов рождения, дали глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев и директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров.

Помимо искусственного газона здесь появились новые сертифицированные футбольные ворота и скамейки для запасных игроков – за счет средств городского бюджета. Также в завершающей стадии - ремонт трибун, который осуществляется строительными подразделениями Уралвагонзавода. Совсем скоро они смогут принять болельщиков.

В первую очередь поле предназначено для тренировок комплексной школы олимпийского резерва "Спутник". Отделение футбола – самое многочисленное: здесь занимается около 500 спортсменов от 4 до 20 лет. Им есть чем похвастаться: ребята являются неоднократными победителями и призерами областных соревнований. Есть у них и свои ориентиры: знаменитые российские футболисты Олег Шатов и Максим Канунников, начинавшие карьеру в Нижнем Тагиле.

"Уралвагонзавод на протяжении многих лет безвозмездно предоставляет свои спортивные объекты юным спортсменам. Также на этом поле будут проводиться соревнования среди трудящихся Уралвагонзавода по мини-футболу, в которых ежегодно участвует более 500 человек. Плюс надеемся, что оно будет востребовано и среди жителей района на условиях аренды", - отметил Константин Захаров.