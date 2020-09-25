В Париже неизвестный ранил ножом четырех человек рядом с бывшим офисом журнала Charlie Hebdo

В Париже задержали подозреваемого в нападении на людей у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo. Le Figaro сообщает, что в результате нападения были ранены четыре человека, двое из пострадавших получили опасные для жизни ранения.

Источник Reuters сообщил, что полиция разыскивает еще двух человек.

На месте преступления было обнаружено холодное оружие. По одним данным, это мачете, по другим – нож для мяса.

Городские власти попросили горожан избегать района, где до сих пор проходит полицейская операция (северо-восток Парижа).

Атака произошла спустя три недели после начала суда над боевиками, которые в январе 2015 года напали на редакцию журнала и убили 12 человек. Мотивом нападения исламских радикалов стали скабрезные карикатуры на пророка Мухаммеда.