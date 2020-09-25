В Тюмени улицу залило кипятком: жители шутят про открытие термального источника

В Тюмени на ул. Энергетиков сегодня произошел порыв на теплотрассе. Фотографии окутанной паром улицы опубликованы в группе "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

Сами тюменцы к коммунальной аварии отнеслись с юмором и пишут, что в городе открыли термальный источник, который ранее обещал губернатор Александр Моор.

В УСТЭК сообщили, что повреждение не связано с началом отопительного сезона, и что причины повреждения будут установлены после диагностики трубопровода. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить в течение суток.

Отметим, что накануне произошел порыв на теплотрассе по улице Стахановцев. Из-под земли во дворе жилого дома бил фонтан кипятка.