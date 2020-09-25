25 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
Снос здания (2013) | Фото: Накануне.RU

На активистов "Архнадзора" в Москве напали во время сноса исторического здания

Муниципальный депутат московского района Лефортово Александра Адреева и координатор движения "Архнадзор" Андрей Новичков сообщили о нападении со стороны подрядчика, сносившего старинную водонапорную башню на Ходынской улице.

Активисты попытались препятствовать сносу исторического здания, вызвав полицию. По данным "ОВД-инфо", прибывший наряд полиции ненадолго остановил работы по сносу, но потом представители подрядчика заявили о законности своих действий и продолжили работы. Тогда полиция, по словам Андреевой, уехала, а у активистов и строителей началась потасовка, в результате защитники исторического здания получили синяки и ссадины, а также порчу имущества.

Активисты рассказали, что их попытки связаться с Объединением административно-технических инспекций Москвы и с Государственной инспекцией по недвижимости Москвы не принесли успеха.

"Утром возобновился снос старинной водонапорной башни в центре Москвы. Здание простояло больше 100 лет, а при нынешнем правительстве оно вдруг оказалось самостроем и демонтируется. Так мы блокировали экскаватор и не давали работать, а сотрудники Госинспекции применяли силу", - написал Новичков в твиттере.

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На активистов "Архнадзора" в Москве напали во время сноса исторического здания

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Теги: снос, историческое здание, москва, архнадзор



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