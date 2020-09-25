На активистов "Архнадзора" в Москве напали во время сноса исторического здания

Муниципальный депутат московского района Лефортово Александра Адреева и координатор движения "Архнадзор" Андрей Новичков сообщили о нападении со стороны подрядчика, сносившего старинную водонапорную башню на Ходынской улице.

Активисты попытались препятствовать сносу исторического здания, вызвав полицию. По данным "ОВД-инфо", прибывший наряд полиции ненадолго остановил работы по сносу, но потом представители подрядчика заявили о законности своих действий и продолжили работы. Тогда полиция, по словам Андреевой, уехала, а у активистов и строителей началась потасовка, в результате защитники исторического здания получили синяки и ссадины, а также порчу имущества.

В Москве всё-таки начали сносить водонапорную башню XIX века.



Уничтожают здание - внимание - как самострой! Соответствующее заключение выдали власти. Зданию больше 100 лет, оно пережило столько событий, а в современной России признана самостроем и сносят.https://t.co/IZcptEZotf pic.twitter.com/CASLAtWPR6 — Андрей Новичков (@frondetv) September 24, 2020

Активисты рассказали, что их попытки связаться с Объединением административно-технических инспекций Москвы и с Государственной инспекцией по недвижимости Москвы не принесли успеха.

"Утром возобновился снос старинной водонапорной башни в центре Москвы. Здание простояло больше 100 лет, а при нынешнем правительстве оно вдруг оказалось самостроем и демонтируется. Так мы блокировали экскаватор и не давали работать, а сотрудники Госинспекции применяли силу", - написал Новичков в твиттере.