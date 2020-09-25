25 Сентября 2020
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Илья Варламов, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

"Навалили какого-то мусора и забили ***". Варламов высмеял новый мост под Нижним Тагилом

Известный российский блогер Илья Варламов высмеял отремонтированный мост в поселке Висимо-Уткинск, что под Нижним Тагилом.
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Открытие состоялось в начале этой недели. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сооружение капитально не ремонтировалось несколько десятков лет. В дальнейшем специалисты МУП "Тагилдорстрой" отремонтировали проезжую часть моста и укрепили его, сделав отсыпку подъездных путей скальной породой. Они уложили новые бетонные плиты взамен старых, а также установили временные металлические ограждения.

Однако Варламов, который называет себя урбанистом, выступил с резкой критикой сооружения. Как написал он в своем блоге, это "самый уродливый мост в России".

открытие отремонтированного моста в поселке Висимо-Уткинск(2020)|Фото: ntagil.org

открытие отремонтированного моста в поселке Висимо-Уткинск, Владислав Пинаев(2020)|Фото: ntagil.org

"Больше всего умиляет качество работ... Просто навалили какого-то строительного мусора и забили ***. При этом, как рассказывает глава администрации, смета была готова еще в 2011 году. Вы что, 9 лет не могли найти строительный мусор? Или вы обломки старого моста не убрали просто?", - пишет Варламов.

По его мнению, все это напоминает традицию некоторых городов красить только уличные фасады домов.

"При этом боковые фасады целиком залеплены рекламой, а задний так облуплен, что выглядит не лучше, чем дома в Припяти", - отметил блогер.

открытие отремонтированного моста в поселке Висимо-Уткинск(2020)|Фото: ntagil.org

открытие отремонтированного моста в поселке Висимо-Уткинск(2020)|Фото: ntagil.org

Он предложил администрации Нижнего Тагила сдавать сооружение в аренду для киносъемок.

"Под мостом как раз идеальное место, чтобы спрятать труп, и не один – готовый сюжет пилотной серии", - заключил Илья Варламов.

В мэрии Нижнего Тагила высказывания "блогера-урбаниста" пока никак не прокомментировали.

Напомним, в конце прошлого года Варламов опубликовал топ-100 самых уродливых зданий в России. В рейтинг вошли, в том числе, сооружения "тюменской матрешки".

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"Навалили какого-то мусора и забили ***". Варламов высмеял новый мост под Нижним Тагилом

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Теги: Варламов, мост, критика, Нижний Тагил



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