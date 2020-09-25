25 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Коллаж, Владимир Путин, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин обратился к США с призывом "перезагрузить отношения" в киберсфере

Кремль опубликовал заявление российского президента по кибербезопасности, обращенное к США.

Владимир Путин считает, что Россия и США, как "ключевые игроки в сфере международной информационной безопасности", ответственны за состояние мировой цифровой сферы. Он обратился к США с предложением "одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий".

Президент отметил четыре ключевых момента. Во-первых, он предлагает вести регулярный диалог по этой теме "на высоком уровне". Во-вторых, создать каналы связи между ведомствами и спецслужбами двух государств, обеспечивающими ядерную безопасность, реагирование на "компьютерные инциденты" и т.д.

Также Путин предлагает заключить межправительственное соглашение о предотвращении киберинцидентов "по аналогии с действующим советско-американским соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года".

Еще один пункт – пообещать друг другу "во взаимоприемлемой форме" не вмешиваться во внутренние дела двух стран, включая избирательные процессы.

"Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам информационной безопасности, не делая его заложником наших политических разногласий, - заключает президент. - Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договорённости о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга".

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Путин обратился к США с призывом "перезагрузить отношения" в киберсфере

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Теги: владимир путин, кибербезопасность, соглашение



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