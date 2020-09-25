В Перми демонтировали памятник Горькому: он развалился

В Перми демонтировали памятник Горькому. Как сообщает в соцсетях организация "Гражданский патруль", памятник пришел в ужасающее состояние.



"В "Гражданский патруль" обратились пермяки, которых обеспокоило состояние памятника писателю Максиму Горькому, расположенному у школы №104. С постамента отваливались целые пласты, и в любой момент конструкция могла рухнуть на ребенка", - говорится в сообщении.



После обращения общественников выяснилось, что памятник бесхозный, а его состояние настолько плохо, что реставрация оказалась бессмысленной. Памятник решили демонтировать.



В настоящее время идет речь об его восстановлении.