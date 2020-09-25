Непризнание Лукашенко президентом со стороны ЕС не повлияет на отношения России и Белоруссии - Кремль

В Кремле заявили, что решение ряда европейских стран не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии не повлияет на отношения Белоруссии и России. Также, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявления вроде того, что сделал Евросовет, вообще противоречат международному праву.

"Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву, эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути они тоже являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела", - заявил Песков журналистам. Он считает, что такие решения "будут однозначно тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией".