Якушев высоко оценил потенциал Свердловской области в реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев высоко оценил проделанную работу и потенциал Свердловской области в реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Свое мнение глава Минстроя РФ выразил 25 сентября в ходе совещания с руководством и главами муниципалитетов Среднего Урала, проведенном в режиме видеоконференции из студии в Верхотурье.

"Свердловская область для нас – знаковый регион. И с точки зрения жителей, и с точки зрения вклада во внутренний валовый продукт этот регион очень важен. И, конечно, это касается строительства жилья, формирования комфортной городской среды, переселения людей из аварийного жилого фонда", - заявил Владимир Якушев.

Министр напомнил, что решением президента России горизонт планирования по всем национальным проектам, в том числе и по "Жилью и городской среде", увеличился до 2030 года. Он назвал это возможностью сделать "работу над ошибками", определить и победы, и недостатки при реализации нацпроекта.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, в Свердловской области сохраняются хорошие темпы жилищного строительства, развивается инфраструктура, сокращается объем аварийного жилищного фонда. В этом году уже введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья, а по итогам года ожидается ввод около 2,2 миллиона квадратных метров, что соответствует плановым показателям нацпроекта.

"Свердловская область участвует в реализации программы "Стимул", в ее рамках в Екатеринбурге строится 17 объектов социальной и дорожной инфраструктуры. Постоянно в центре нашего внимания – выполнение планов по расселению аварийного жилья, реализация проекта "Формирование комфортной городской среды". Целевые показатели проекта в 2019 году перевыполнены более чем в два раза, такой результат стал возможен благодаря активной заинтересованности самих граждан в его реализации и привлечению дополнительных средств", - отметил губернатор.

Напомним, сегодня Владимир Якушев и Евгений Куйвашев побывали в Верхотурье, где после реконструкции открылась центральная площадь города.