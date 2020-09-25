25 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Дмитрий Песков (2015) | Фото:instagram.com/bozhenarynska

Речи о введении новых ограничений из-за коронавируса пока не идет – Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что пока о повторном введении ограничительных мер из-за подъема заболеваемости коронавирусом говорить не стоит.

"Мы констатируем определенный рост числа инфицированных. Насколько мне известно, в настоящий момент об этом (дополнительных ограничениях — прим. ред.) речи не идет", - цитирует Пескова РБК.

Что касается введения ограничений для пожилых в отдельных регионах (например, в Москве и Хабаровском крае), то это, по мнению Пескова, позволяет властям контролировать эпидситуацию.

В заключении пресс-секретарь российского президента посоветовал россиянам быть аккуратнее и с заботой относиться к себе и своим близким.

Напомним, за последние сутки заболеваемость COVID-19 в России превысила 7 тыс. – это худший показатель с начала июня.

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Речи о введении новых ограничений из-за коронавируса пока не идет – Песков

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Теги: дмитрий песков, введение ограничений, рост заболеваемости



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