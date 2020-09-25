Чуть-чуть до радуги не дотянул: Игорь Ракша обвинил Сбербанк в пропаганде ЛГБТ

Бывший депутат тюменской гордумы Игорь Ракша в соцсетях выразил мнение, что новый логотип "Сбербанка" пропагандирует движение ЛГБТ.

"Новый логотип Сбера. Чуть-чуть Грех до радужной символики не дотянул, но тренд понятен", - иронично высказался он в Facebook.

В беседе с корреспондентом Накануне.RU экс-депутат сообщил, что считает неудачной идею с ребрендингом Сбербанка, на которую было потрачено около $300 млн. Эту инициативу он сравнил с пиром во время чумы, отметив, что из-за коронавируса множество людей остались без работы.

"Жалко, что вместо того, чтобы поддержать сектора экономики, отдать деньги на более необходимые программы, обучающие программы, медицину, поддержку бизнеса - давать им деньги под маленький процент. Довольно странно. Зачем вообще делать ребрендинг?" - высказался Игорь Ракша.

Свое высказывание парламентарий объяснил тем, что символика банка окрасилась в цвета радуги, и что ранее в банке объявляли политику толерантности, потому, несмотря на то, что в логотипе нет красного цвета "тенденция просматривается".

Напомним, Сбербанк провел ребрендинг, став Сбером. Точнее, ребрендинг только начался. "Ориентировочно мы оцениваем наши дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности на внедрение нового бренда в сумму около 2,5 млрд руб. в течение 5-6 лет", - говорится в релизе, выпущенном компанией одновременно с началом презентации "Сбер Конф". В начале презентации глава банка Герман Греф объявил, что теперь Сбер – технологическая компания, а не кредитная организация.

Бренд будет включать в себя ряд как уже действующих, так и новых сервисов: СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд.

Идею ребрендинга многие встретили весьма скептически. "Сбербанк - госбанк, тратить госденьги на туфту непатриотично, неэффективно и просто глупо. Можно и за меньшие бюджеты сделать офигенно. Но, видимо, цель была другая" - приводит Infox мнение советника председателя Госдумы Анастасии Кашеваровой.