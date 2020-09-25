В Свердловской области построено более миллиона "квадратов" жилья с начала года

За восемь месяцев 2020 года в Свердловской области строительные компании ввели 1,01 миллиона квадратных метров жилья. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Данный объем сопоставим с прошлогодними показателями строительства на Среднем Урале и соответствует задачам, поставленным национальным проектом "Жилье и городская среда". По данным Свердловскстата, 55,7% от общей площади всех новостроек приходится на индивидуальное жилье.

Среди муниципалитетов больше всего жилой недвижимости строится в Екатеринбурге. В столице Урала возводится 87% от всего многоквартирного жилья в области и 13,7% от индивидуального жилья, с начала года здесь введено в общей сложности 468,3 тысячи квадратных метра.

По итогам восьми месяцев второе место по объемам жилого строительства занимает Сысертский городской округ, где построили 70,4 тысячи квадратных метров жилья. Преимущественно это индивидуальные дома.

Третье место по объему введенного жилья занимает Белоярский городской округ. Здесь возведено 66,1 тысячи квадратных метров.

Среди управленческих округов больше всего жилья строится в Южном: с января по сентябрь здесь появилось 245 тысяч квадратных метров домов и квартир. На втором месте Западный управленческий округ – 155,7 тысячи квадратных метров. Третье место по объему жилья, построенному за восемь месяцев занимает Горнозаводской управленческий округ, здесь построено 64,7 тысячи квадратных метров жилья. Далее следуют Восточный управленческий округ – 52,4 тысячи квадратных метров и Северный управленческий округ – 23,1 тысячи квадратных метров.

"Предприятия строительной отрасли региона достойно прошли сложный период ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса. Они продолжали работать все это время. Поэтому у нас есть все основания полагать, что мы выполним задачи, поставленные перед нами национальным проектом "Жилье и городская среда" по объемам жилого строительства", - прокомментировал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.