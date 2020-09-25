В Свердловской области построено более миллиона "квадратов" жилья с начала года

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
Ремонт школы № 25 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области построено более миллиона "квадратов" жилья с начала года

За восемь месяцев 2020 года в Свердловской области строительные компании ввели 1,01 миллиона квадратных метров жилья. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Данный объем сопоставим с прошлогодними показателями строительства на Среднем Урале и соответствует задачам, поставленным национальным проектом "Жилье и городская среда". По данным Свердловскстата, 55,7% от общей площади всех новостроек приходится на индивидуальное жилье.

Среди муниципалитетов больше всего жилой недвижимости строится в Екатеринбурге. В столице Урала возводится 87% от всего многоквартирного жилья в области и 13,7% от индивидуального жилья, с начала года здесь введено в общей сложности 468,3 тысячи квадратных метра.

Строительство ЖК "Весна"(2020)|Фото: Накануне.RU

По итогам восьми месяцев второе место по объемам жилого строительства занимает Сысертский городской округ, где построили 70,4 тысячи квадратных метров жилья. Преимущественно это индивидуальные дома.

Третье место по объему введенного жилья занимает Белоярский городской округ. Здесь возведено 66,1 тысячи квадратных метров.

Среди управленческих округов больше всего жилья строится в Южном: с января по сентябрь здесь появилось 245 тысяч квадратных метров домов и квартир. На втором месте Западный управленческий округ – 155,7 тысячи квадратных метров. Третье место по объему жилья, построенному за восемь месяцев занимает Горнозаводской управленческий округ, здесь построено 64,7 тысячи квадратных метров жилья. Далее следуют Восточный управленческий округ – 52,4 тысячи квадратных метров и Северный управленческий округ – 23,1 тысячи квадратных метров.

министр строительства и развития инфраструктуры свердловской области(2018)|Фото: Накануне.ru

"Предприятия строительной отрасли региона достойно прошли сложный период ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса. Они продолжали работать все это время. Поэтому у нас есть все основания полагать, что мы выполним задачи, поставленные перед нами национальным проектом "Жилье и городская среда" по объемам жилого строительства", - прокомментировал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Свердловской области построено более миллиона "квадратов" жилья с начала года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: жилье, строительство, объемы, Волков, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети