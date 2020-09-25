Навальный поблагодарил пилотов и врачей "скорой помощи" в Омске за спасение его жизни

Алексей Навальный поблагодарил пилотов самолета S7, летевшего из Томска в Москву, когда ему стало плохо. Также он выразил благодарность врачам "скорой помощи", приехавшим за ним в Омске.

Создатель ФБК считает, что его пытались отравить, и план отравителей был рассчитан на то, что в самолете ему никто не поможет. Но череда "счастливых случайностей" спасла ему жизнь.

В Instagram оппозиционер, находящийся сейчас в Германии, пишет: "Во-первых, пилоты быстро посадили самолеет в Омске, несмотря на объявленное "минирование" аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: "это токсическое отравление", - и зафигачили мне дозу атропина.

Навального госпитализируют в аэропорту Омска. Фото: tg-канал "112"

То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного рассказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята.

Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди".