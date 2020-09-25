Коронавирус сокращает жизнь только женщин - исследование 17 регионов России

Средний возраст умерших от коронавируса в России лишь чуть ниже среднего возраста смерти от всех причин для мужчин, но существенно меньше для женщин. Об этом пишут "Открытые медиа", которые провели исследование по данным оперативных штабов 17 регионов, публикующих сведения о половозрастной структуре умерших.

Выборка охватывает 2 тыс. смертельных случаев, т.е. более 10% всех смертей от инфекции (по данным оперштаба), в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Костромской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тюменской и Челябинской областях, а также Бурятии, Кабардино-Балкарии, Карелии, Удмуртии, Хакасии и Краснодарском крае. Выборка охватывает практически все макрорегионы России и выглядит довольно репрезентативной.

В результате расчетов оказалось, что средний возраст умерших от коронавируса мужчин равен 67 годам, женщин - 69 лет. Издание пишет, что для мужчин это лишь на год меньше среднего возраста смерти мужчин в целом для исследованных регионов, а вот для женщин - почти на 9 лет .

Из 2 тыс. умерших 5% имели возраст до 45 лет, 18% - 45−59 лет, 46% - 60−74 лет, 31% - от 75 лет.

Интересно, что в большинстве рассмотренных регионов средний возраст мужчин, умерших от коронавируса, оказался выше среднего возраста смерти мужчин в целом. Издание объясняет это тем, что мужчины в России имеют низкую продолжительность жизни из-за алкоголя, убийств, самоубийств, ДТП. Однако доля ДТП, убийств или самоубийств слишком мала в общем числе смертей мужчин - около 3,5%, а алкоголь, наоборот, должен приводить к уменьшению возраста смерти. Поэтому данное объяснение не выглядит убедительным.

У женщин же коронавирус существенно сокращает жизнь, потому что средний возраст умерших от коронавируса женщин составил 69 лет, и это на 8,5 лет меньше среднего возраста смерти женщин в исследованных регионах.

Ранее Накануне.RU писало о том, что, по подсчетам ученых, коронавирус отнимает порядка 10 лет жизни. Этот результат был получен при сопоставлении среднего возраста умерших от коронавируса с ожидаемой продолжительностью жизни, что не совсем корректно, так как смерть человека от вируса не означает, что он обязательно прожил бы еще 10 лет. Ведь многие умирают от коронавируса как катализатора развития существующих хронических болезней.

Нынешние данные отчасти подтверждают это предположение. Получается, что у мужчин коронавирус практически не сокращает жизнь - всего на один год, а вот у женщин сокращает очень сильно - на 8,5 лет . В среднем получается, что умершие от коронавируса умирают примерно на 5 лет раньше все остальных умерших. Это корректное сравнение, и 5 лет - это примерно в два раза меньше, чем если сравнивать с ОПЖ. Но возникает вопрос: почему коронавирус сильно сокращает жизнь только у женщин? Ответа на него проведенное исследование не дает.

Обращает на себя внимание следующий факт. В США, например, доля умерших от коронавируса монотонно увеличивается с увеличением возраста. Так, на возраст 65-74 года приходится 18% всех смертей женщин от вируса, 75-84 года - 26%, от 85 лет - 41%. А вот в России больше всего женщин умерли в возрасте 65-74 года - 32%. Дальше эта доля снижается - 24% и 10% для двух последних возрастных групп.

Почему так происходит, неясно, ведь общая смертность с увеличением возраста быстро растет, особенно в самых старших возрастах. Например, в возрасте 75-84 года общая смертность женщин в России в три раза выше, чем в возрасте 65-74 года, а от коронавируса она получается в 1,5 раза меньше. При переходе к следующему возрасту общая смертность снова возрастает почти в три раза, а от коронавируса - почти так же уменьшается. В результате в группе 85+ общая смертность в 8,5 раз выше, чем в группе 65-74, а от коронавируса - в 3 раза ниже. Это является загадкой и может указывать на искажение статистических данных , потому что такой результат выглядит просто невероятным. Напомним, что данные оперштабов затем корректируются Росстатом, поэтому выводы исследования не могут считаться окончательными, тем более касаются лишь 17 регионов. Поэтому в целом по стране корректировка может быть весьма существенной, а нынешние выводы - лишь первым приближением.