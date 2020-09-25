Сбербанк объявил о выплате самых больших дивидендов за всю историю России

Сбербанк объявил о выплате акционерам рекордных за всю историю России дивидендов – на эти цели будет направлено 422,4 млрд руб. Это половина чистой прибыли банка по МСФО за 2019 год. Половину этих средств получит правительство, ставшее в этом году непосредственным акционером Сбера.

У госбанка ВТБ показатели скромнее, но отказываться от выплаты дивидендов он тоже не стал: они составят 10% от чистой прибыли по МФСО и составят 20,1 млрд руб.

Ранее в этом году председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно предлагала банкам в этом году отказаться от выплаты дивидендов или, по крайней мере, повременить с их выплатой, чтобы сохранить финансовую устойчивость банковской системы в кризис. "Мы рекомендовали банкам отложить принятие решение по дивидендам на август-сентябрь. Часть банков приняла решение по дивидендам – это около 10%. Среди них крупных, системных нет, их дивиденды не влияют на общее положение дел. Было рекомендовано отложить вознаграждения и бонусы топ-менеджменту. Не исключаю, что часть банков откажется от выплаты дивидендов окончательно или существенно их сократит", - заявляла Набиуллина в июле.

Глава Сбербанка Герман Греф при этом также неоднократно хвастался тем, что его компания лучше других проходит кризис и может себе позволить думать о дивидендах даже в сложившихся условиях. Накануне он заявил, что некоторые выпадающие доходы банк компенсировал в этом году за счет других компаний, входящих в экосистему Сбера.