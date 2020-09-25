25 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Верхотурье, центральная площадь (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Центральную площадь Верхотурья открыли после реконструкции за 196 млн рублей

Сегодня, 25 сентября, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев торжественно открыли после реконструкции центральную городскую площадь в Верхотурье.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, комплексная реконструкция центральной площади велась в течение двух лет на средства федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Общий объем финансирования проекта составил 196 миллионов рублей, часть из которых – 54 миллиона – муниципалитет получил в качестве гранта за победу в 2019 году во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимом Минстроем России.

Центральную площадь как приоритетный объект благоустройства выбрали сами верхотурцы: во время рейтингового голосования 2018 года за ее реконструкцию свои голоса отдали 75% горожан. Общественная территория находится в центре Верхотурья, неразрывно связана с его историей и является своеобразным брендом города, привлекает к себе внимание не только местных жителей, но и туристов.

Верхотурье, центральная площадь(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

Здесь проводятся все православные и светские праздники, отсюда стартуют многочисленные экскурсионные туры. Символично, что открыта площадь в день принесения мощей праведного Симеона Верхотурского, который почитается как небесный покровитель уральской земли.

До начала работ большая часть площади не использовалась и летом зарастала травой. В ходе реконструкции общественная территория была разделена на функциональные зоны: здесь было организовано освещение, установлены скамейки, разбиты цветники, оборудованы игровые и спортивные комплексы. Отдельно выделены места городских мероприятий, здесь же созданы смотровые площадки.

С праздником жителей города сегодня поздравили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и глава Верхотурья Алексей Лиханов.

Евгений Куйвашев и Владимир Якушев(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

Ранее руководством региона была разработана и реализуется программа по формированию туристско-рекреационной территории "Духовный центр Урала". Ее цель – сохранить историю этого места, дать жизнь новым туристическим проектам, создать инфраструктуру, удобную для гостей и для местных жителей. Работа здесь идет при поддержке благотворителей: так, при участии Фонда святой Екатерины с 2018 года ведется реставрация Свято-Николаевского мужского монастыря. Кроме того, активно реализуются проекты, направленные на улучшение качества жизни в Верхотурье: в их числе модернизация двух станций водоочистки в следующем году, дальнейшая газификация многоквартирных и частных домов и другие.

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Центральную площадь Верхотурья открыли после реконструкции за 196 млн рублей

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Теги: Верхотурье, центральная площадь, открытие, Якушев, Куйвашев



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