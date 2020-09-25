25 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Евгений Ерчак / EPA / ТАСС

Лукашенко пригрозил введением карантина для приезжающих в Белоруссию "с запада"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о возможном введении двухнедельного карантина по COVID-19 для приезжающих в страну "с запада". По его словам, такую меру он будет рассматривать на следующей неделе.

Напомним, во время пика пандемии весной этого года Лукашенко отказывался закрывать границы и вводить ограничительные меры, обосновывая это преувеличением масштабов эпидемии и угрозой экономического кризиса.

Между тем, глава Белоруссии заявил сегодня также, что студенты из Белоруссии, получившие образование в Польше, должны будут подтверждать свой диплом на родине.

В то же время Лукашенко заговорил о перспективах сотрудничества с Россией. Так, по его словам, развитая экономика стран союзного государств может позволить России и Белоруссии самостоятельно обеспечивать все свои потребности. При этом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что его стране "в условиях беспрецедентного внешнего давления" важна поддержка России.

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Лукашенко пригрозил введением карантина для приезжающих в Белоруссию "с запада"

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Теги: александр лукашенко, карантин, белоруссия



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