Лукашенко пригрозил введением карантина для приезжающих в Белоруссию "с запада"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о возможном введении двухнедельного карантина по COVID-19 для приезжающих в страну "с запада". По его словам, такую меру он будет рассматривать на следующей неделе.

Напомним, во время пика пандемии весной этого года Лукашенко отказывался закрывать границы и вводить ограничительные меры, обосновывая это преувеличением масштабов эпидемии и угрозой экономического кризиса.

Между тем, глава Белоруссии заявил сегодня также, что студенты из Белоруссии, получившие образование в Польше, должны будут подтверждать свой диплом на родине.

В то же время Лукашенко заговорил о перспективах сотрудничества с Россией. Так, по его словам, развитая экономика стран союзного государств может позволить России и Белоруссии самостоятельно обеспечивать все свои потребности. При этом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что его стране "в условиях беспрецедентного внешнего давления" важна поддержка России.