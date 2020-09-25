25 Сентября 2020
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снег, снегопад, машины, парковка, зима (2019) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области ударят заморозки. В Челябинской будет еще холоднее

В Свердловской области в скором времени ожидаются минусовые температуры. Синоптики объявили метеорологическое предупреждение.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, ночью 26 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.

Такую же температуру прогнозируют и в Курганской области. А в Челябинской области будет еще холоднее: до -5 градусов.

Как сообщало Накануне.RU, в начале этой недели в Екатеринбурге прошел первый снег, который быстро растаял. По словам синоптиков, такие климатические явления вполне ожидаемы в последних числах сентября.

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В Свердловской области ударят заморозки. В Челябинской будет еще холоднее

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Теги: погода, заморозки, прогноз



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