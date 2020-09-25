В Свердловской области ударят заморозки. В Челябинской будет еще холоднее

В Свердловской области в скором времени ожидаются минусовые температуры. Синоптики объявили метеорологическое предупреждение.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, ночью 26 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.

Такую же температуру прогнозируют и в Курганской области. А в Челябинской области будет еще холоднее: до -5 градусов.

Как сообщало Накануне.RU, в начале этой недели в Екатеринбурге прошел первый снег, который быстро растаял. По словам синоптиков, такие климатические явления вполне ожидаемы в последних числах сентября.