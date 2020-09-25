На Ямале теплоход столкнулся с нефтеналивной баржей

На Ямале теплоход столкнулся с нефтеналивной баржей в районе села Новый Порт Ямальского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 25 сентября на 72 километре протоки Хаманельская Обь. Баржа получила пробоину правого борта и была отбуксирована на берег, с нее отгрузили топливо и отправили на ремонт.

На борту судов пассажиры отсутствовали. Жертв и пострадавших среди членов экипажа, по предварительной информации, нет.

Следователи начали доследственную проверку и выясняют размер причиненного ущерба, а также все обстоятельства произошедшего.