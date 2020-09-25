Инсайд Накануне.RU подтвердился: экс-глава Шадринского района тоже стал фигурантом дела "Мультипласта"

Бывшему главе Шадринского района Владимиру Осокину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Экс-чиновник тоже оказался фигурантом скандального дела "Мультипласта", в котором замешаны уже бывший замгубернатора Сергей Пугин и экс-замглавы Шадринского района Вячеслав Рознин.

По версии следствия, в период 2018-2019 годов Осокин был в сговоре с Пугиным и Розниным, вместе они организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт", работы должны были проводиться в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

В случае с Осокиным претензии у следствия есть к невыполненным работам и непоставленному оборудованию в селах Мальцево и Верхозино Шадринского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, строительство объектов до настоящего времени не завершено, в эксплуатацию они не введены, а федеральные средства перечислены в адрес ООО "Мультипласт", где частично похищены.

Уголовное дело против Осокина возбуждено по оперативным материалам УФСБ России по Курганской области.

О том, что экс-глава Шадринского района, который ушел в отставку после пьяного ДТП, может попасть под серьезную "уголовку", мы сообщали еще в апреле. Наше издание писало, что Осокин, который являлся непосредственным руководителем Рознина, вероятно, не мог не знать о махинациях своего зама. К тому же, по информации нашего инсайдера, на Осокина дал показания Пугин.