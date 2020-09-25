Вице-мэра Ялты уволили за поддержку белорусских протестов

В Ялте с поста вице-мэра ушел Михаил Загорцев. Он был назначен на этот пост только 21 сентября, а до этого руководил райисполкомом в Белоруссии.

В администрации города пояснили, что чиновник ушел из-за своей позиции по ситуации в Белоруссии – еще в августе Загорцев записал видеообращение, в котором поддержал протестующих против Лукашенко и предположил, что в подавлении протестов участвовали российские силовики.

"Он [Загорцев] уволен по собственному желанию, но причина увольнения – это высказывания, которые были совершены до принятия его на работу. Высказывания в поддержку оппозиции Белоруссии не совместимы со званием заместителя главы администрации. Мы не можем иметь на службе в администрации официальное лицо, которое поддерживает оппозицию. Увольняйся и поддерживай, кого хочешь", - цитирует издание "Подъем" главу Ялты Ивана Имгрунта.