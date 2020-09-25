В Тазовском районе за смерть рабочего на месторождении осужден бригадир монтажников

В Тазовском районе за смерть рабочего осужден бригадир монтажников, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Трагедия произошла 10 апреля этого года. Во время работ на территории Русского нефтегазоконденсатного месторождения Тазовского района бригадир компании "Строй Газ Инвест" нарушил правила безопасности и стал единолично руководить работой монтажников по подъему опоры ЛЭП в вертикальное положение.

В результате, во время подъема, опора ЛЭП упала на землю, вершиной повредив кабину вахтового автомобиля, где в тот момент находился 43-летний монтажник. Мужчина получил травмы головы, от которых скончался на месте происшествия - как позже выяснилось автомобиль был припаркован на недопустимо близком расстоянии к месту ведения работ.

Свою вину подсудимый полностью признал, активно сотрудничал со следствием. В результате по приговору суда ему назначено наказание в виде года условного лишения свободы с испытательным сроком год.