25 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом Москва
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

Россия предложила Германии создать совместную комиссию для расследования инцидента с Навальным

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась к председателю бундестага (Германия) Вольфгангу Шойбле с предложением создать рабочую группу для парламентского расследования инцидента с Алексеем Навальным. О письме депутатов, отправленном коллегам из Германии, сообщает РИА Новости.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорируют запросы российской стороны о предоставлении материалов по состоянию Навального и его анализы, в которых, якобы, выявлены следы яда "Новичок".

"Наша генпрокуратура направила запросы во Францию, Германию и ОЗХО. Пока никаких ответов не поступило. Мы слышим комментарии Германии, которые заявляют несуразные вещи. Например, что все произошедшее с Навальным, произошло в России, поэтому ничем помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы требуем признать, что вы виноваты. Несолидно для любой страны, тем более для Германии. Мы не имеем никакого ответа из ОЗХО, где нам несколько дней морочили голову, а потом сказали, что мы должны опять вернуться к немцам.

Мы полторы недели назад запросили у германских властей консульский доступ к Навальному, ответа не получили. Надеемся, что партнеры поймут бесперспективность разговаривать с нами с позиции некоего высшего существа, не отвечающего на законные вопросы и лишь высокомерно требующего от нас какого-то покаяния", - заявил Лавров.

Между тем, сегодня стало известно, что ОЗХО направила анализы Навального еще в две независимые и не связанные друг с другом лаборатории. С чем связана необходимость дополнительной проверки – не сообщается.

Напомним, в августе Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.  

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Россия предложила Германии создать совместную комиссию для расследования инцидента с Навальным

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Теги: совместная комиссия, германия, дело навального, расследование, озхо



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