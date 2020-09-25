Пограничники КНДР застрелили нарушителя. Южная Корея сообщила об извинениях Севера

Северокорейские военнослужащие близ берегов КНДР застрелили гражданина Южной Кореи. В южнокорейском министерстве по делам объединения заявили, что получили письмо с "извинениями от Ким Чен Ына перед президентом Мун Чжэ Ином и соотечественниками с Юга за досадный инцидент".

По данным The Korea Herald, 22 сентября пограничники, патрулировавшие прибрежные воды, заметили человека на деревянном плавательном средстве. В беседе с ними тот сообщил, что прибыл из Южной Кореи. При этом странный путешественник не назвал себя и попытался скрыться. Пограничники КНДР сделали два выстрела в воздух, после чего открыли огонь на поражение. После этого человек исчез в море, а на его плавсредстве было найдено большое количество крови.

Согласно действующим карантинным правилам, предмет, на котором приплыл нарушитель, был доставлен на берег и тут же сожжён.

На сайте Центрального телеграфного агентства Кореи, официального северокорейского СМИ, информация и об инциденте, и об извинениях за него на данный момент отсутствует.

Если информация о письме правдива, то это один из первых публичных контактов между двумя корейскими государствами после того, как в Кэсоне был взорван Межкорейский офис связи.