В России впервые с июня число заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч
За последние сутки в России выявлено 7212 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4317 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 056 летальных исходов, выздоровело 934 146 человек.
Распределение по регионам выглядит следующим образом:
Москва - 1560
Санкт-Петербург - 224
Московская область - 208
Ростовская область - 187
Нижегородская область - 168
Воронежская область - 164
Ставропольский край - 146
Ханты-Мансийский АО - 141
Кемеровская область - 138
Свердловская область - 137
Ульяновская область - 121
Самарская область - 111
Волгоградская область - 109
Саратовская область - 107
Оренбургская область - 105
Красноярский край - 102
Архангельская область - 98
Краснодарский край - 93
Пензенская область - 91
Ямало-Ненецкий АО - 89
Республика Дагестан - 83
Удмуртская Республика - 81
Республика Крым - 81
Алтайский край - 80
Республика Саха (Якутия) - 79
Иркутская область - 77
Мурманская область - 76
Омская область - 76
Забайкальский край - 75
Республика Коми - 74
Пермский край - 74
Хабаровский край - 74
Томская область - 73
Челябинская область - 72
Тюменская область - 70
Республика Калмыкия - 69
Приморский край - 69
Карачаево-Черкесская Республика - 68
Республика Бурятия - 68
Новосибирская область - 67
Республика Алтай – 64
Белгородская область - 63
Ленинградская область - 60
Кировская область - 60
Орловская область - 57
Астраханская область - 52
Ярославская область - 50
Республика Ингушетия - 50
Республика Карелия - 48
Калужская область - 47
Ивановская область - 45
Костромская область - 45
Вологодская область - 45
Брянская область - 42
Рязанская область - 42
Кабардино-Балкарская Республика - 41
Курская область - 40
Тамбовская область - 40
Новгородская область - 39
Калининградская область - 38
Республика Хакасия - 38
Тверская область - 37
Республика Башкортостан - 36
Магаданская область - 36
Республика Северная Осетия - 35
Липецкая область - 34
Республика Мордовия - 34
Сахалинская область - 34
Тульская область - 32
Псковская область - 32
Курганская область - 31
Амурская область - 31
Республика Тыва - 30
Владимирская область - 29
Республика Адыгея - 28
Камчатский край - 26
Республика Татарстан - 25
Чувашская Республика - 25
Республика Марий Эл - 22
Смоленская область - 21
Севастополь - 19
Еврейская АО - 15
Чеченская Республика - 7
Чукотский АО - 2