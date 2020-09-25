В России впервые с июня число заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч

За последние сутки в России выявлено 7212 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4317 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 056 летальных исходов, выздоровело 934 146 человек.