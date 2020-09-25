25 Сентября 2020
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Общество В России
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В России впервые с июня число заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч

За последние сутки в России выявлено 7212 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4317 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 056 летальных исходов, выздоровело 934 146 человек.

Распределение по регионам выглядит следующим образом:

 Москва - 1560

 Санкт-Петербург - 224

 Московская область - 208

 Ростовская область - 187

 Нижегородская область - 168

 Воронежская область - 164

 Ставропольский край - 146

 Ханты-Мансийский АО - 141

 Кемеровская область - 138

 Свердловская область - 137

 Ульяновская область - 121

 Самарская область - 111

 Волгоградская область - 109

 Саратовская область - 107

 Оренбургская область - 105

 Красноярский край - 102

 Архангельская область - 98

 Краснодарский край - 93

 Пензенская область - 91

 Ямало-Ненецкий АО - 89

 Республика Дагестан - 83

 Удмуртская Республика - 81

 Республика Крым - 81

 Алтайский край - 80

 Республика Саха (Якутия) - 79

 Иркутская область - 77

 Мурманская область - 76

 Омская область - 76

 Забайкальский край - 75

 Республика Коми - 74

 Пермский край - 74

 Хабаровский край - 74

 Томская область - 73

 Челябинская область - 72

 Тюменская область - 70

 Республика Калмыкия - 69

 Приморский край - 69

 Карачаево-Черкесская Республика - 68

 Республика Бурятия - 68

 Новосибирская область - 67

 Республика  Алтай – 64

 Белгородская область - 63

 Ленинградская область - 60

 Кировская область - 60

 Орловская область - 57

 Астраханская область - 52

 Ярославская область - 50

 Республика Ингушетия - 50

 Республика Карелия - 48

 Калужская область - 47

 Ивановская область - 45

 Костромская область - 45

 Вологодская область - 45

 Брянская область - 42

 Рязанская область - 42

 Кабардино-Балкарская Республика - 41

 Курская область - 40

Тамбовская область - 40

 Новгородская область - 39

 Калининградская область - 38

 Республика Хакасия - 38

 Тверская область - 37

 Республика Башкортостан - 36

 Магаданская область - 36

 Республика Северная Осетия - 35

 Липецкая область - 34

 Республика Мордовия - 34

 Сахалинская область - 34

 Тульская область - 32

 Псковская область - 32

 Курганская область - 31

 Амурская область - 31

 Республика Тыва - 30

 Владимирская область - 29

 Республика Адыгея - 28

 Камчатский край - 26

 Республика Татарстан - 25

 Чувашская Республика - 25

 Республика Марий Эл - 22

 Смоленская область - 21

 Севастополь - 19

 Еврейская АО - 15

 Чеченская Республика - 7

 Чукотский АО - 2

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В России впервые с июня число заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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