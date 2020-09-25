В Свердловской области увеличился суточный прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 137 новых случаев коронавируса среди жителей региона.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по профилактике COVID-19 на Среднем Урале, диагноз лабораторно был подтвержден у жителей Екатеринбурга (58 случаев) и других муниципалитетов. По данным на 25 сентября общее количество случаев новой инфекции в регионе составляет 28 тыс. 436.

За сутки было выписано 65 человек и зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 21 тыс. 455, скончались 589 заболевших.

Напомним, в четверг суточный прирост новых случаев коронавируса на Среднем Урале был немного меньше. Между тем, "скорая помощь" Екатеринбурга уже готовится ко второй волне заболеваемости.