В Сургуте выписали школьницу, отравившуюся психотропным веществом

Школьницу, которая вместе со своим другом отравилась неизвестным психотропным веществом, выписали из больницы. Об этом сообщает "СургутинформТВ" со ссылкой на врачей больницы.

Состояние пострадавшей стабилизировали в день поступления.

Ранее сообщалось, что неизвестное психоактивное вещество, которым отравились сургутские подростки, могло принадлежать родственнику одного из них. Взрослый якобы является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Распространение наркотиков". В СКР эту информацию официально не комментируют.

Напомним, трагедия произошла в четверг в Сургуте. 15-летний юноша в результате отравления скончался. Его знакомая, предположительно, одноклассница, в больнице, идет на поправку.

Проверку также проводят прокуратура Сургута и комиссия по делам несовершеннолетних. Правоохранителям предстоит изучить обстоятельства отравления.