Роспотребнадзор: в России нет второй волны коронавируса – это ещё первая не закончилась

В России нет второй волны заболеваемости коронавирусом, просто первая волна еще не закончилась, заявилв пятницу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны", - цитирует Горелова ТАСС.

Напомним, на протяжении последних дней федеральный оперштаб фиксирует стабильный и довольно резкий рост суточной заболеваемости коронавирусом. В некоторых регионах зафиксированы вспышки. В Москве и нескольких других субъектах начали возвращать карантинные ограничения, пока они, в основном, касаются людей из групп риска.