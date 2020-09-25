25 Сентября 2020
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Александр Карелин (2020) | Фото: Госдума РФ

Из депутатского кресла в сенаторское: Карелин избран сенатором от новосибирского заксобрания

Старожил Госдумы Александр Карелин, сложивший с себя полномочия на этой неделе, уже избран сенатором от заксобрания Новосибирской области. В этом качестве его утвердили на сегодняшнем заседании местной думы. Голосование новосибирских депутатов было тайным, на пост сенатора выдвигался только Карелин, избрали его единогласно, а потом еще поздравили "с убедительной победой".
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О том, что Карелин может уйти из Госдумы, начали говорить еще летом. В Госдуме спортсмен заседал более 20 лет. Весной этого года – во время рассмотрения в парламенте поправок в Конституцию – предложил провести досрочные выборы в Госдуму. Но когда Владимир Путин усомнился в необходимости досрочных выборов, Карелин снял свое предложение, а позже депутаты и вовсе выяснили, что идея Карелина была антиконституционной.

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Из депутатского кресла в сенаторское: Карелин избран сенатором от новосибирского заксобрания

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Теги: александр карелин, сенатор, региональное заксобрание, новосибирская область, госдума



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