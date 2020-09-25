25 Сентября 2020
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Общество В России За рубежом
(2018) | Фото: news.met.police.uk

Создатель "Новичка" заявил, что теперь яд может изготовить любой преступник в любой лаборатории

Создатель отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк обвинил химика Вила Мирзаянова в разглашении секретной информации, а также в снабжении всех преступников мира инструкцией по созданию химического оружия.

Напомним, ранее Мирзаянов, написавший книгу о создании "Новичка", извинился перед Алексеем Навальным (немецкие эксперты утверждают, что создатель ФБК был отравлен этим веществом).

"Выдал для всех террористов, как делать "Новичок" в условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает", - цитирует Ринка РИА Новости.

Химик призвал своего бывшего коллегу извиниться не перед Навальным, а перед страной – "за разглашение совсекретных данных в открытой литературе", а также перед мировым сообществом за то, что дал описание создания яда, которым могут воспользоваться любые преступные элементы. Также Ринк заметил, что Мирзаянов не был создателем "Новичка", хотя тот утверждает обратное.

Напомним, власти Германии заявили, что экспертизы немецких и французских специалистов показали наличие следов яда "Новичок" в организме Навального, тогда как российские эксперты их не нашли. Россия неоднократно просила предоставить материалы анализов иностранных специалистов.

Накануне постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило ноту представительству Германии с требованием передать информацию об Алексее Навальном российской стороне в течение десяти дней. Речь идет о результатах анализов, биоматериалах и т.д.

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Создатель "Новичка" заявил, что теперь яд может изготовить любой преступник в любой лаборатории

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Теги: новичок, леонид ринк, вил мирзаянов, алексей навальный



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