25 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Коллаж, Александр Лукашенко, флаг Белоруссии (2020) | Фото: Накануне.RU

Минск: Белоруссия не нуждается в признании легитимности со стороны, в том числе Украины

МИД Белоруссии ответил странам, которые заявили, что не признают легитимность президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в специальном заявлении ведомства.
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Отмечается, что единственным источником власти и носителем суверенитета в стране является белорусский народ, а "изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны".

"Белорусский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров", - подчеркивает МИД страны.

Отдельно упомянута Украина, которая накануне поддакнула ЕС в том, что она тоже не признает Лукашенко президентом и действует в русле указаний из ЕС.

Украина уже даже не пытается закамуфлировать свою несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений, подчеркивают в Минске. Но Белоруссия все равно будет поддерживать "братский украинский народ".

Накануне о "нелегитимности" Лукашенко заявил Евросовет.

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Минск: Белоруссия не нуждается в признании легитимности со стороны, в том числе Украины

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Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина



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