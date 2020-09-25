Минск: Белоруссия не нуждается в признании легитимности со стороны, в том числе Украины

МИД Белоруссии ответил странам, которые заявили, что не признают легитимность президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в специальном заявлении ведомства.

Отмечается, что единственным источником власти и носителем суверенитета в стране является белорусский народ, а "изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны".

"Белорусский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров", - подчеркивает МИД страны.

Отдельно упомянута Украина, которая накануне поддакнула ЕС в том, что она тоже не признает Лукашенко президентом и действует в русле указаний из ЕС.

Украина уже даже не пытается закамуфлировать свою несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений, подчеркивают в Минске. Но Белоруссия все равно будет поддерживать "братский украинский народ".

Накануне о "нелегитимности" Лукашенко заявил Евросовет.