25 Сентября 2020
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Ксения Собчак (2019) | Фото:twitter.com/ntvru

Собчак не станет крабовой королевой: телеведущая вышла из сделки по покупке дальневосточного бизнеса

Собчак вышла из сделки по покупке долей в компаниях "Курильский универсальный комплекс" (КУК) и "Монерон", пишут "Ведомости". Процесс слишком затянулся, оброс скандалами, налоговая служба так и не смогла зарегистрировать компании должным образом из-за ареста их имущества.
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Напомним, соглашения о приобретении компаний были заключены в середине марта. Собчак должна была получить 40% в них и выступать в качестве финансового инвестора.

И КУК, и "Монерон" входят в ГК "Монерон", которая была основана бизнесменом Олегом Каном, которого называют "крабовым королем". До аукционов прошлого года эти фирмы были крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке. Затем примерно половина квот была у них изъята и продана другим компаниям.

В феврале 2020 г. Кан был заочно арестован Хабаровским краевым судом. Компании подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014–2015 гг. Товар декларировался для поставок подконтрольной Кану панамской компании по одной таможенной стоимости, а фактически поставлялся японской компании по значительно большей цене. Общий размер ущерба России оценен в 210,3 млн руб., говорилось в постановлении суда от 30 марта. Кроме того, следствие считает Кана организатором контрабандных поставок краба в Японию и Китай, а также убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 г. во Владивостоке.

Сделка по покупке 40-процентной доли была заблокирована по решению местного суда. Тогда выяснилось, что от имени матери Собчак – сенатора Людмилы Нарусовой – в вышестоящий суд был направлен запрос. В связи с этим у многих возникли вопросы – не превысила ли Нарусова таким образом полномочия и нет ли тут конфликта интересов.

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Собчак не станет крабовой королевой: телеведущая вышла из сделки по покупке дальневосточного бизнеса

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Теги: ксения собчак, крабовый бизнес, сделка, монерон



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