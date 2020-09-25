Глава Гыды опубликовал в своем Instagram фотографии останков деревянного судна прошлого века

Глава Гыды Олег Шабалин опубликовал в своем Instagram фотографии останков деревянного судна прошлого века, передает корреспондент Накануне.RU.

"Арктический климат в Гыданской губе очень хорошо сохранил останки, потерпевшего бедствие, деревянного судна начала прошлого века. Части судна разбросаны вдоль берега на расстоянии несколько километров", - прокомментировал он.

Впрочем, в комментариях с главой не согласились. Пользователь с ником aleksandrasalinder532019 возразил, что на снимках не судно прошлого века, а обыкновенный харбасс (по ненецки), в нем везли детей в школу из рыбоучастков.

"Никакой он не корабль. Иногда возили рыбу", - говорится под публикацией.

Глава села Гыда Олег Шабалин в своем Instagram опубликовал фотографии огромного оползня. По его словам, в тундре образовалась просадка земли.