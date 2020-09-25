25 Сентября 2020
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Общество В бывшем СССР Украина
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Зеленский объявил на Украине "вторую волну коронавируса"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил президенту Словакии, что на Украине началась вторая волна коронавируса.
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Он указал на то, что в день выявляется по 3 тыс. заражений. И иностранцам запрещен въезд в страну.

В августе Зеленский говорил, что вторая волна "может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала".

При этом говорить о второй волне на Украине не приходится, поскольку, в отличие от многих европейских стран, где заболеваемость после резкого роста весной почти сходила на нет, а затем снова начала расти, на Украине такого не было. В республике весной не наблюдалось большой заболеваемости, с небольшими периодами стабилизации она постепенно растет с конца марта. А вот с конца июля рост ускорился. В результате если в мае выявлялось по 400-500 заражений, то сегодня - около 3 тыс. Хотя на смертности это отражается слабее - она выросла лишь в 3-4 раза.

Всего в стране было выявлено почти 200 тыс. заражений, умерли почти 4 тыс. человек. Украине находится на 25-м месте с мире по общему числу случаев. О введении карантина речь пока не идет.

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Зеленский объявил на Украине "вторую волну коронавируса"

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Теги: коронавирус, Украина



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