Депутаты Тюменского района избрали главу

"В числе основных направлений нашей работы – дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры, социальной сферы, ЖКХ, сельскохозяйственного кластера, создание благоприятного инвестиционного климата. Но главный приоритет – создание комфортной среды для жизни людей", - прокомментировала свое переизбрание глава района.

Пост главы района она занимает с 27 февраля 2015 г.

Депутаты думы Тюменского района единогласно избрали главу - им стала действующая глава Светлана Иванова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства.





