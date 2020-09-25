Фешенебельный ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за нарушение масочного режима
Московский ЦУМ, одно из самых фешенебельных российских заведений непродовольственного ритейла, оштрафовали за нарушение масочного режима.
"Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим... уже более 15 тыс. таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ - был оштрафован более чем на 1 млн руб", - цитирует московский оперштаб по борьбе с коронавирусом слова руководителя департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексея Немерюка.
Накануне ведомство Немерюка сообщало о совместных с Роспотребнадзором рейдах, в ходе которых нарушения были выявлены на 43 предприятиях торговли – это отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей.
"Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому [масочно-перчаточному режиму] относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей", - заявил Немерюк. Среди закрытых из-за нарушений магазинов оказалось несколько заведений сетей "Перекресток" и "Пятерочка".