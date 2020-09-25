Фешенебельный ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за нарушение масочного режима

Московский ЦУМ, одно из самых фешенебельных российских заведений непродовольственного ритейла, оштрафовали за нарушение масочного режима.

Читайте также: Москва возвращает карантинные ограничения для пожилых людей

"Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим... уже более 15 тыс. таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ - был оштрафован более чем на 1 млн руб", - цитирует московский оперштаб по борьбе с коронавирусом слова руководителя департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексея Немерюка.

Накануне ведомство Немерюка сообщало о совместных с Роспотребнадзором рейдах, в ходе которых нарушения были выявлены на 43 предприятиях торговли – это отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей.

"Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому [масочно-перчаточному режиму] относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей", - заявил Немерюк. Среди закрытых из-за нарушений магазинов оказалось несколько заведений сетей "Перекресток" и "Пятерочка".