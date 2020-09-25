25 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Брат экс-звезды Comedy Club судится с мэрией уральского города из-за своего увольнения

Бывший начальник управления культуры уральского города Полевской Максим Незлобин подал в суд на мэрию. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в электронной картотеке городского суда.

Согласно опубликованным данным, речь идет о трудовом споре: Незлобин пытается восстановиться на муниципальной службе в связи с увольнением по инициативе работодателя. Сегодня, 25 сентября, прошло предварительное заседание по делу. Как сообщили Накануне.RU в Полевском городском суде, рассмотрение его по существу назначено на 21 октября.

Напомним, весной этого года Максим Незлобин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. После этого он был уволен с должности начальника управления культуры. Сейчас и.о. руководителя ведомства является Елена Смышляева.

По данным СМИ, Максим - брат бывшей звезды Comedy Club Александра Незлобина.

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Брат экс-звезды Comedy Club судится с мэрией уральского города из-за своего увольнения

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Теги: Незлобин, мэрия, Полевской, суд



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