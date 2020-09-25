Сотрудники МФЦ Свердловской области выступили против увольнения своего руководителя

Сотрудники многофункциональных центров "Мои документы" в Свердловской области выступили резко против увольнения своего руководителя Натальи Змеевой. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на странице МФЦ в Instagram.

Работники пишут, что под непосредственным руководством Змеевой за три года были выполнены все плановые показатели работы МФЦ и проведена большая работа по созданию единой инфраструктуры предоставления услуг. По их словам, был значительно повышен уровень удовлетворенности свердловчан качеством оказания услуг.

"Многофункциональные центры "Мои Документы" не прекращали свою работу даже во время пандемии, благодаря чему удалось сохранить доступ к получению государственных и муниципальных услуг без ущерба для заявителей. Коллектив ГБУ СО "МФЦ" не понимает, за что и почему Наталья Александровна вынуждена покинуть свой пост?", - пишут сотрудники.

В комментариях к записи, однако, мнения разделились. Одни пишут, что им нравится работать с Натальей Змеевой, другие, напротив, высказываются за ее отставку. А некоторые отмечают, что нет ничего плохого в ротации кадров.

"Руководителей необходимо менять, чтобы не было конфликта интересов", - пишет один из пользователей.

Как сообщало Накануне.RU, в марте этого года сотрудники одного из многофункциональных центров Екатеринбурга выступили с открытым обращением к губернатору Евгению Куйвашеву. Они пригрозили увольнением и заявили, что руководство совсем не защищает их от коронавируса.

В ответ в свердловских МФЦ заявили, что приняли целый ряд мер по защите своих работников от COVID-19.