Рост уровня бедности в России поставил под угрозу выполнение национальной цели

Национальная цель по снижению бедности в России к 2030 году в два раза может быть сорвана. Предпосылкой стал рост уровня бедности во втором квартале 2020 года с 12,5% (I квартал) до 13,5%, говорится в дайджесте Счетной палаты РФ за 16-23 сентября.

"Согласно подсчетам экспертов НИУ ВШЭ, действия по поддержке населения в период ограничительных мер позволили компенсировать около 50% потенциального прироста бедности во втором квартале 2020 года", - отмечают аудиторы.

В среду, обращаясь к сенаторам, Владимир Путин назвал борьбу с бедностью одним из приоритетов своей политики на ближайшее время. Глава государства призвал помочь россиянам с низким доходом преодолеть сложные обстоятельства и изменить свою жизнь. Также он поручил правительству разработать четкие критерии поддержки семей с доходом, размер которого остается ниже прожиточного минимума.