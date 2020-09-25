Москва возвращает карантинные ограничения для пожилых людей

Московские власти объявили о возвращении с понедельника, 28 сентября, ряда карантинных ограничений. Это связано с резким ростом новых случаев коронавируса в городе – накануне впервые с начала лета суточная заболеваемость превысила тысячу.

"За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе... Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, - является очень опасным, и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями» , — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Итак, с понедельника москвичи возраста 65+ и граждане с хроническими заболеваниями не должны без особой необходимости выходить из дома.

Работающим москвичам их этих групп риска "настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск".

Руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологического безопасности на рабочих местах.

Пока не сообщается об ограничениях на работу каких-либо организаций или о запрете на массовые мероприятия.