СМИ: место умершего от коронавируса депутата Агаева в Госдуме может занять Сергей Левченко

В КПРФ неофициально началось обсуждение кандидата на думский мандат, ставший свободным после смерти депутата Вахи Агаева. О смерти парламентария стало известно в среду – он скончался от последствий коронавируса.

Агаев избирался в федеральной десятке партсписка, поэтому его мандат КПРФ теперь может передать кандидату из списка партии в любой региональной группе, но сделать это надо в течение двух недель после того, как Госдума официально лишит погибшего мандата – иначе решение примет ЦИК, пишут "Ведомости".

По данным источников, мандат скончавшегося Агаева может получить экс-губернатора Иркутской области Сергей Левченко. После "отставки под давлением" в прошлом году Левченко хотел баллотироваться в губернаторы этой осенью, но не мог этого сделать по региональному закону о главе области. Он даже писал письмо Путину с просьбой допустить его до выборов, но ответа не получил. Источники издания в КПРФ говорят, что Левченко – узнаваемая фигура, что в год перед думскими выборами может пойти на пользу партии.

В тех же целях раскрутки коммунисты могли бы еще раз попробовать передать мандат Павлу Грудинину, но ЦИК вряд ли поменяет свое мнение. Напомним, после смерти академика Жореса Алферова коммунисты уже пытались передать его место экс-кандидату в президенты России, но избирком обнаружил, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Грудинин не закрыл зарубежные счета.