В Нижнем Тагиле после уроков пропали два восьмиклассника

В Нижнем Тагиле ищут 14-летних учащихся 8-го класса одной из школ Дзержинского района.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, разыскиваются Александр Л. и Владимир М. По данным полиции, 22 сентября подростки были на уроках, но домой не вернулись. Оба состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних: они постоянно уходят вместе и ночуют в подъездах домов.

Александр ростом около 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Особые приметы: картавит, а левый глаз косит. Был одет в куртку красного цвета с синим по бокам, черные джогеры, черные кроссовки и шапку черного цвета.

Владимир также худощав, ростом около 152 сантиметров, глаза серые. Также парень заикается. Был одет: удлиненная черная болоньевая куртка по бокам синего цвета с капюшоном, черные джогеры, черные кроссовки и черная кепка с надписью на козырьке "Хонда".

Оба подростка носят стрижку с челкой набок, а у каждого с собой черный школьный рюкзак. При этом у Александра есть сотовый телефон, но сейчас он отключен.

На розыск парней ориентированы дежурные наряды, проверяются места, где могут собираться подростки. Известно, что после ухода ребят видели в нескольких местах на Вагонке.

"Просьба ко всем, кто видел этих подростков или знает об их местонахождении, обратиться в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону 8 (3435) 97-68-02, либо позвонить на линию 02", - добавили в полиции.