В Нижнем Тагиле после уроков пропали два восьмиклассника

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле после уроков пропали два восьмиклассника

В Нижнем Тагиле ищут 14-летних учащихся 8-го класса одной из школ Дзержинского района.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, разыскиваются Александр Л. и Владимир М. По данным полиции, 22 сентября подростки были на уроках, но домой не вернулись. Оба состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних: они постоянно уходят вместе и ночуют в подъездах домов.

Александр ростом около 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Особые приметы: картавит, а левый глаз косит. Был одет в куртку красного цвета с синим по бокам, черные джогеры, черные кроссовки и шапку черного цвета.

Владимир также худощав, ростом около 152 сантиметров, глаза серые. Также парень заикается. Был одет: удлиненная черная болоньевая куртка по бокам синего цвета с капюшоном, черные джогеры, черные кроссовки и черная кепка с надписью на козырьке "Хонда".

Оба подростка носят стрижку с челкой набок, а у каждого с собой черный школьный рюкзак. При этом у Александра есть сотовый телефон, но сейчас он отключен.

Отделение полиции(2020)|Фото: Накануне.RU

На розыск парней ориентированы дежурные наряды, проверяются места, где могут собираться подростки. Известно, что после ухода ребят видели в нескольких местах на Вагонке.

"Просьба ко всем, кто видел этих подростков или знает об их местонахождении, обратиться в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону 8 (3435) 97-68-02, либо позвонить на линию 02", - добавили в полиции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижнем Тагиле после уроков пропали два восьмиклассника

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школьники, розыск, полиция, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети