У главного дирижера Пермского театра оперы и балета подтвердился коронавирус

Новая коронавирусная инфекция подтвердилась у главного дирижера Пермского театра оперы и балета Артема Абашева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе театра.

Положительный результат теста на СOVID-19 он получил вчера вечером.

"С 21 сентября маэстро находится дома на больничном под наблюдением врачей. Сейчас он чувствует себя хорошо, никаких осложнений у него не наблюдается", сообщили в театре.

На поправку идет и гендиректор театра Андрей Борисов. Однако пока он остается в больнице.

Напомним, вчера стало известно, что сразу два пермских театра - Театр-Театр и театр оперы закрываются на карантин из-за заболевших коронавирусом сотрудников. Спектакли перенесены.