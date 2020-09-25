25 Сентября 2020
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Пермский театр оперы и балета (2017) | Фото: permopera.ru

У главного дирижера Пермского театра оперы и балета подтвердился коронавирус

Новая коронавирусная инфекция подтвердилась у главного дирижера Пермского театра оперы и балета Артема Абашева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе театра.

Положительный результат теста на СOVID-19 он получил вчера вечером.

"С 21 сентября маэстро находится дома на больничном под наблюдением врачей. Сейчас он чувствует себя хорошо, никаких осложнений у него не наблюдается", сообщили в театре.

На поправку идет и гендиректор театра Андрей Борисов. Однако пока он остается в больнице.

Напомним, вчера стало известно, что сразу два пермских театра - Театр-Театр и театр оперы закрываются на карантин из-за заболевших коронавирусом сотрудников. Спектакли перенесены.

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У главного дирижера Пермского театра оперы и балета подтвердился коронавирус

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Теги: Артем Абашев, коронавирус, covid19, театр оперы и балета



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