Развожаев отказался от одобренного Путиным плана переброски воды в Севастополь

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Крым
кран вода опрессовка (2009) | Фото: pln-pskov.ru

Развожаев отказался от одобренного Путиным плана переброски воды в Севастополь

Несмотря на то, что ситуация с нехваткой пресной воды в Крыму становится все острее, губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отказе от плана по переброске воды из реки Коккозка в город. В эфире местного телеканала СТВ глава Севастополя заявил, что идея была крайне негативно встречена жителями Бельбекской долины.

"Проект, который я предлагал президенту, по забору паводковых вод, которые условно начнутся с декабря месяца из реки Коккозка, был очень негативно воспринят общественным мнением, прежде всего крымчанами, жителями Бельбекской долины", - приводит цитату Развожаева РБК. Губернатор отметил, что продолжать проект при таком негативном отношении местных жителей не будут.

Напомним, в начале сентября на встрече с Владимиром Путиным Развожаев (тогда еще врио губернатора) попросил денег на переброску воды из Коккозки.

"Впервые с 1994 года установились такие погодные условия и в Крыму, и в Севастополе, когда средняя температура – плюс 27, начиная с весны, и абсолютно нет осадков. В нашем базовом Чернореченском водохранилище в настоящий момент отметка воды опускается. То есть нам до конца года этой воды хватит, но если по прогнозам такая ситуация будет сохраняться, то мы в очень тяжёлом состоянии будем входить в следующий год", - рассказал Развожаев Путину. Он напомнил о советском проекте по переброске воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище. Сейчас воды реки уходят в море, если их собирать, то проблема водоснабжения Севастополя была бы решена, часть воды можно было бы направить и в Симферополь. Строительство инфраструктуры для переброски воды могло бы обойтись в 3,8 млрд руб. Готовность подключиться к проекту высказывал даже глава Минобороны Сергей Шойгу. Путин одобрил идею и обещал направить соответствующее распоряжение в правительство, правда, предложил "выверить цифры".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Развожаев отказался от одобренного Путиным плана переброски воды в Севастополь

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: михаил развожаев, засуха в крыму, севастополь, переброска воды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети