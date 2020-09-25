Развожаев отказался от одобренного Путиным плана переброски воды в Севастополь

Несмотря на то, что ситуация с нехваткой пресной воды в Крыму становится все острее, губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отказе от плана по переброске воды из реки Коккозка в город. В эфире местного телеканала СТВ глава Севастополя заявил, что идея была крайне негативно встречена жителями Бельбекской долины.

"Проект, который я предлагал президенту, по забору паводковых вод, которые условно начнутся с декабря месяца из реки Коккозка, был очень негативно воспринят общественным мнением, прежде всего крымчанами, жителями Бельбекской долины", - приводит цитату Развожаева РБК. Губернатор отметил, что продолжать проект при таком негативном отношении местных жителей не будут.

Напомним, в начале сентября на встрече с Владимиром Путиным Развожаев (тогда еще врио губернатора) попросил денег на переброску воды из Коккозки.

"Впервые с 1994 года установились такие погодные условия и в Крыму, и в Севастополе, когда средняя температура – плюс 27, начиная с весны, и абсолютно нет осадков. В нашем базовом Чернореченском водохранилище в настоящий момент отметка воды опускается. То есть нам до конца года этой воды хватит, но если по прогнозам такая ситуация будет сохраняться, то мы в очень тяжёлом состоянии будем входить в следующий год", - рассказал Развожаев Путину. Он напомнил о советском проекте по переброске воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище. Сейчас воды реки уходят в море, если их собирать, то проблема водоснабжения Севастополя была бы решена, часть воды можно было бы направить и в Симферополь. Строительство инфраструктуры для переброски воды могло бы обойтись в 3,8 млрд руб. Готовность подключиться к проекту высказывал даже глава Минобороны Сергей Шойгу. Путин одобрил идею и обещал направить соответствующее распоряжение в правительство, правда, предложил "выверить цифры".